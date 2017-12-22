سيتم غدا السبت تسليم رئاسة حركة مجتمع السلم وتزكية عبد الرزاق مقري رئيس الحركة بعد انقضاء مدة خمسة أشهر من انتخاب عبد المجيد مناصرة رئيسا لها، وهذا خلال الدورة العادية العاشرة لمجلس الشورى الوطني للحركة حسب ما اكده اليوم مناصرة.

وفي هذا الصدد أكد مناصرة أن "دورة مجلس الشورى الوطني للحركة عادية من حيث إجراءاتها القانونية، في المرحلة الأولى من الوحدة، غير أنها استثنائية في مضامينها لكونها ستشهد تسليم رئاسة الحركة مني -يقول مناصرة- إلى عبد الرزاق مقري، تسليما سلسا متفق و متعاون عليه، يصنع عنوان مرحلة التوافق".

وبعدما أكد أهمية هذه الدورة قال مناصرة إن مجلس الشورى الوطني "سيّد في القرارات التي سيتخذها، مشيرا إلى أن أبناء الحركة هم من صنع الوحدة ويصنعون مشاهد استكمالها بكل قناعة" داعيا لأن تكون هذه المرحلة مكللة بالنجاح.

وأشار مقري في هذا الصدد، إلى أن الحركة حددت ثلاث أولويات لهذه المرحلة وتتمثل في استكمال وانجاح مسعى الوحدة والذي يعد -كما قال - مسار استراتيجي وإنجاز جماعي في زمن الظروف الصعبة، وإنجاح الحركة في المحليات والحضور السياسي والبرلماني للحركة.

واعتبر مقري أن الباب مفتوح لكل ابناء مدرسة الشيخ محفوظ نحناح للعودة إلى صفوف الحركة وذلك تحت شعار الوحدة، مبرزا أن هناك إرادة قوية واستعداد لعودة حركة البناء الوطني.

وختم مناصرة كلمته بالتأكيد على أنه حرص خلال رئاسته على بناء الثقة والتفاهم بين أبناء الحركة في وقت وجيز رغم الظروف الصعبة، مشيرا الى أن خطاب الحركة كان وفقا للخط السياسي المتفق عليه، وفقا لأولويات "التوافق والتعاون والشورى والجماعية واللامركزية".

وبخصوص رفع أنصار شباب عين مليلة للافتة "مسيئة للعاهل السعودي، وردا على أسئلة الصحافة قال مناصرة أن هذا التصرف" معزول ومرفوض ندينه" مضيفا من جهة أخرى أن "رفع التيفو لا يحتاج إلى اعتذار رسمي".