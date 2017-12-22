بلغ عدد الجنود الروس الذين شاركوا في العمليات العسكرية التي بدأتها روسيا على الأراضي السورية 48 ألف جندي.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، قوله إن 48 ألف جندي روسي شاركوا في العمليات في سوريا، وسيطروا على 1024 قرية وبلدة ومدينة منذ عام 2015.

ويأتي الإعلان عن عدد الجنود الروس، بعد أيام من بدء القوات المسلحة الروسية سحب عتادها من سوريا، بأمر من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقب زيارته المفاجئة إلى قاعدة حميميم.

وكانت "الدفاع الروسية" أوضحت أن القوات التي ستسحبها من سوريا، بينها 23 طائرة ومروحيتين والشرطة العسكرية ومركز إزالة الألغام ومستشفى عسكريًا.

وأعلن بوتين خلال زيارته إلى سوريا، الأسبوع الماضي، أنه سيسحب القوات من سوريا، مؤكدًا أنه سيبقي على القاعدة العسكرية في حميميم، والبحرية في طرطوس.

وبدأت القوات الروسية دعمها لقوات الأسد في سبتمبر 2015، واعترفت بمقتل 39 عسكريًا روسيًا خلال المعارك في سوريا، أبرزهم فاليري أسابوف، قائد "الفيلق الخامس"، وقتل في محيط دير الزور، إثر قصف استهدفه في نقطة تمركزه، وفق الرواية الرسمية.

وأقرت وزارة الدقاع الروسية بأنها خسرت أربع مروحيات وطائرتين حربيتين خلال العملية العسكرية.