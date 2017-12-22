صرح وزير الشباب والرياضة،الهادي ولد علي ، اليوم الجمعة بولاية إيليزي أنه سيتم تعميم إنجاز قرى للترفيه والتسلية بمختلف ولايات الجنوب والهضاب العليا.

وأوضح الوزير خلال إشرافه على تدشين قرية الترفيه بالمدخل الشمالي لمدينة إيليزي أن هذه الفضاءات الترفيهية تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية الخاص بإنشاء فضاءات ترفيهية لفائدة العائلات والأطفال بولايات الهضاب العليا وبعض المدن المعزولة وبصفة خاصة ولايات جنوب الوطن.

وأضاف أنه تم إنشاء وحدة للوكالة الوطنية لتسلية الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة والتي ستعمل في المستقبل على عملية تعميم هذه القرى عبر مختلف بلديات ولاية إيليزي وذلك في إطار الاستثمار من أجل توفير فضاءات ترفيهية أخرى بالبلديات الأخرى بهذه الولاية التي تتميز بشساعة مساحتها.

وتتوفر هذه القرية التي تم افتتاحها اليوم الجمعة على أربعة ألعاب هوائية مفتوحة ومساحة للتزحلق على الجليد الاصطناعي التي تتربع على مساحة قوامها 300 متر مربع إضافة إلى قاعتين مخصصتين لروضة الأطفال تحتوي على العديد من ألعاب الذكاء وتنمية قدرات الطفل فضلا عن أربعة أكشاك تجارية وفضاءات أخرى للألعاب.