طالبت النائب البرلماني عن حزب النهضة خمري سامية من وزير الثقافة عز الدين ميهوبي نقل تمثال عين الفوارة للمتحف وأن يوضع بدله جدارية تمثل أحداث 8 ماي 45.

وقالت النائب في سؤال شفوي وجهته للوزير "لا يخفى على أحد أنه إذا ذكر اسم مدينة سطيف تبادر إلى الذهن مباشرة أمران..الأول أحداث 8 ماي 45 وسقوط أول شهيد بوزيد سعال والثاني عين الفوارة وما ترمز إليه من تاريخ وأصالة والجميع يجزم أن التمثال الموجود في هذا المكان مستفز لمشاعر المواطنين وخادش للحياء في مكان عمومي".

وأضافت النائب " إني اقترح عليكم ان تحولوا هذا التمثال إلى المتحف حتى نحافظ على رمزيته التاريخية ولا يراه إلا من يريد رأيته ويوضع بدله في عين الفوارة جدارية تمثل أحداث 8 ماي45 أو مجسم لأول شهيد في فجر ثورة التحرير وبذلك تستعيد عين الفوارة سيادتها ونبعد عن أعين الجزائريين رمزا يذكرهم بالاستعمار البغيض والمستفز".