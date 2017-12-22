أمرت محكمة أوكرانية باستمرار احتجاز مسؤول حكومي متهم بالتجسس لصالح روسيا، لحين انتهاء التحقيقات.

وقضت محكمة كييف الجمعة باستمرار سجن ستانيسلاف يزوف حتى 17 فيفري. وقال محامي الدفاع إن يزوف دفع ببراءته من التهمة الموجهة إليه.

وكشفت وسائل إعلام أوكرانية عن أن يزوف، كبير المساعدين والمترجم الشخصي لرئيس الوزراء فولوديمير غرويسمان، قد اعتقل يوم الأربعاء. ويزعم جهاز الأمن الأوكراني إن يزوف سرب أسرارا حكومية لروسيا.

وأبلغ غروسيمان نواب البرلمان بأن مساعده، الذي رافقه في رحلات خارجية، كان يخضع لمراقبة الجهاز الأمني، ولم تكن لديه قدرة للوصول إلى معلومات سرية منذ فترة.

وتوترت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا في أعقاب ضم موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014.