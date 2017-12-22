فجّر أرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما قال إن فريقه ليس مرشحًا لحسم "كلاسيكو الأرض"، غدًا السبت، في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) لصالحه.

وأضاف فالفيردي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن "هذا النوع من المباريات لا يهم فيها جدول الترتيب".

وأشار أن "الكلاسيكو مباراة مليئة بالضغط كما جرت العادة. ريال مدريد سيلعب على أرضه وهو فريق قوي جداً هناك".

وأوضح "نلعب بشكلٍ أفضل في سانتياغو برنابيو. نحن نواصل السير على نفس الخط، لكن الإحصائيات لا تعني الكثير".

وطالب بأخذ الحيطة، قائلاً "علينا أن نكون يقظين في جميع التفاصيل، هناك لاعبين استثنائيين في كل فريق يمكنهم حسم نتيجة المباراة".

وأضاف أنه "من المهم مشاهدة وتحليل مباراتي السوبر الإسباني، ريال مدريد ضد الخصوم الآخرين، مختلف تمامًا ضد برشلونة".

وتطرق إلى الفريق المنافس، فقال إنه "لا يمكن القول أن الفوز غدًا سيُنهي آمال ريال مدريد في تحقيق اللقب".

واختتم حديثه عن ريال مدريد، "لدينا كل الاحترام لإنجازات ريال مدريد، لكن لن نقوم بممر شرفي، ولا نُريد لأحد أن يقوم بها من أجلنا. الممر الشرفي فقط الجوهر الذي كان يحمله قبل سنوات".

من جهته قطع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الشك باليقين، وأكد أن مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو جاهز لخوض "كلاسيكو الأرض" أمام الغريم التقليدي برشلونة.

وجاءت تصريحات زيدان في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، بعد الأنباء التي تواردت حول احتمالية غياب رونالدو عن الكلاسيكو لشعوره بالإجهاد.

وقال زيدان " كريستيانو رونالدو جاهز لمواجهة برشلونة يوم الغد بنسبة 100٪".

وأضاف "كريستيانو رونالدو يستحق احترام جميع من هم في النادي"، لافتا أن "مسألة تجديد العقد سنتحدّث بشأنها بعد عطلة الأعياد أما الآن لا نفكر سوى في الكلاسيكو".

وأوضح "الجماهير عامل مهم بالنسبة لنا وحان الوقت لدعوتهم مرة أخرى، نحن بحاجةٍ إليهم من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة".

وتابع زيدان تصريحاته قائلًا "الفريق لديه أحاسيس جيدة وجميع اللاعبين مستعدين لتقديم مباراة عظيمة".

وأشار "لا يُهمني الممر الشرفي على الإطلاق بل كل ما يشغل ذهني هو مباراة الغد فقط".

وتطرق زيدان في حديثه لحارس مرمى برشلونة الألماني تير شتيغن قائلًا " تير شتيغن أفضل حارس مرمى في العالم، كل ما يهمني هو الطريقة التي سوف نلعب بها المباراة".

واختتم زيدان تصريحاته بالقول "الكلاسيكو هو أهم مباراة في الموسم، جميع اللاعبين ينتظرون هذا الموعد ونحن في أتم جاهزية".

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 42 نقطة، في حين يحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول الترتيب بـ 31 نقطة.