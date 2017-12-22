أمر غريب يحدث في بئر توتة بالعاصمة، حيث يرفض العديد من سائقي حافلات النقل الحضري، برتقالية اللون، آخر النهار، التوقف لنقل المواطنين بالمحطات الفرعية، رغم أن دوامهم لم ينته بعد، حيث يتوجهون مباشرة، بعد مغادرة الموقف النهائي (تيرمينوس) نحو المستودعات لركنها. وتبعا لشكاوى المواطنين، يظهر من خلال إجابات القائمين على عملية تنظيم النقل ومسؤولي ”إيتوزا” بالموقف النهائي ببئر توتة، أنه لا سلطة لهم على هؤلاء السائقين، رغم أن الحافلات التي يقودونها تحت وصاية مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، وبمعنى آخر أن سائقي الحافلات البرتقالية ”يديرو رايهم” وكأن لا قانون يحكمهم.