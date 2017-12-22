وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة إلى الولاة تأمرهم فيها بالتقليص من نسبة السكر والملح في الوجبات المحضرة والمنتوجات المقتناة المقدمة للاستهلاك على مستوى المطاعم الجماعية، مفسرة قرارها بكونه خطوة أولى نحو اعتماد معايير منظمة الصحة العالمية المقدرة بأقل من 5 غرامات لليوم من الملح وأقل من 50 غراما لليوم للفرد الواحد من السكريات الحرة المتواجدة في المواد الغذائية. كما دعتهم إلى وضع حيز التطبيق نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة (HACCP) الذي يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري أماكن الإطعام الجماعي والمطاعم المدرسية.