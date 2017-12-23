أدت العاصفة الاستوائية "تمبين" التي ضربت الجمعة جنوب الفليبين ولا سيما جزيرة مينداناو إلى وقوع 90 قتيلا على الأقل وعشرات المفقودين، وفق حصيلة جديدة أصدرتها السلطات السبت.

وتشهد الفلبين كل سنة حوالي عشرين عاصفة وإعصارا، لكن مينداناو، الجزيرة الجنوبية الكبرى البالغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة، غالبا ما تبقى بمنأى عنها.

وبعدما ضربت مينداناو الجمعة، واصلت العاصفة "تمبين" طريقها غربا فعبرت فوق بحر سولو ترافقها رياح بلغت سرعتها 95 كم في الساعة.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة عصر السبت الطرف الغربي لجزيرة بالاوان، بحسب الأرصاد الجوية الفلبينية.