قالت دائرة حماية الغابات ومكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا، الجمعة، إن الحرائق التي شبت مؤخرا هي الأكبر في الولاية منذ 1932.

والتهم الحريق "توماس" 70172 هكتارا وقضى على 1063 منشأة وتقدر كلفة خسائره حتى الساعة بـ177 مليون دولار، منذ اندلاعه في الرابع من ديسمبر الجاري.

ويعمل أكثر من 2800 إطفائي على إخماد الحريق الذي تم احتواؤه بنسبة 65 في المائة، وفق ما نقلت فرانس برس.

وأضحى الحريق "توماس" أكبر حرائق كاليفورنيا على الإطلاق، بحسب تصنيف "كالفاير"، بعد أن تخطت مساحته تلك التي أتى عليها في 2003 حريق "سيدار" الذي كان يعتبر الأكبر.

وتعود لائحة "كالفاير" لأكبر 20 حريقا في الولاية إلى العام 1932، حيث كانت البيانات قبل ذلك "أقل دقة وهدف اللائحة إعطاء عرض عن أكبر الحرائق في الآونة الأخيرة".