أعلنت إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في أمن المعلومات و المعروفة باسم "Avast"، عن ظهور برمجيات جديدة تهدد الهواتف و الحسابات المصرفية لملايين الأشخاص حول العالم.

صرح خبراء بانهم خلال متابعتنا للبرامج الخبيثة ،توصلنا لاكتشاف برمجيات باسم "Catelites" قادرة على اختراق الهواتف العاملة بأنظمة أندرويد، والوصول إلى الحسابات البنكية المتصلة بطريقة ما بهواتف المستخدمين.لقد ثبت لنا أنها اخترقت فعلا 9000 حساب على الأقل مؤخرا".

وتدخل هذه البرمجيات إلى الهواتف مع بعض التطبيقات التي يحملها المستخدمون من متجر "غوغل" الإلكتروني، وعند دخولها الهاتف تطلب من المستخدم تثبيتها وكأنها برامج نظام أندرويد.

وعند تفعيل المستخدم لهذه التطبيقات تبدأ عملها باختراق بقية التطبيقات الموجودة في الجهاز وخصوصا تلك التي تتعلق بالأنظمة المصرفية والتي تصل الهاتف مع البطاقات البنكية، لتسرق وتسرب بيانات المستخدمين إلى المخترقين وقراصنة الأنترنت.