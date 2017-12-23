دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، مخبأً آخر للإرهابيين بمنطقة بولحشيش ببلدية عين القشرة بولاية سكيكدة، حسب ما ورد في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان" في إطار مكافحة الإرهاب، ومواصلة لعملية التمشيط بمنطقة وادي قارو بسكيكدة، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 22 ديسمبر 2017، بمنطقة بولحشيش ببلدية عين القشرة، مخبأ آخر للإرهابيين يحتوي على كمية معتبرة من المواد الغذائية وأغراض أخرى".

وأضاف البيان أن " مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بالوادي ضبطت ثلاث شاحنات محملة بـ 22 ألف و 316 وحدة من مختلف المشروبات".

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان مهربين اثنين وحجزوا 2.5 كليوغرام من الكيف المعالج، و490 قرصا مهلوسا، كما تم حجز شاحنة مُحملة بـ 7.5 طن من المواد الغذائية، وسيارة رباعية الدفع وألفي لتر من الوقود ببرج باجي مختار، حسب ذات المصدر.



كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 11 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من الأغواط وبرج باجي مختار وغليزان، وفقا للبيان.