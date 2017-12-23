تم ترشيح اللاعبين الجزائريين الثلاثة فوزي غولام (نادي نابولي/إيطاليا) وسفيان هني (أندرلخت/بلجيكا) و رياض محرز (ليستر/انجلترا) لجائزة أحس لاعب كرة قدم مغاربي لعام 2017 والتي تنظمها "فرانس فوتبال" حيث سيجرى التصويت اليوم السبت.

ويذكر ان الدولي الجزائري رياض محرز قد تم تكريمه بذات الجائزة عامي 2015 و 2016.

وقد تم الابقاء على 9 لاعبين مغاربيين للفوز بهذه الجائزة التي تم اطلاقها من 5 سنوات من طرف مجلة "فرانس فوتبال", وهم التونسي وهاب الخزري (رين الفرنسي) وعلي معلول (الأهلي المصري) ويوسف المساكني (لخويا القطري) وكذا المغربيين مهدي بن عطية (يوفنتوس الإيطالي) ونبيل ديرار (فنربتشه التركي) وحكيم زياش (أياكس الهولندي) إضافة إلى اللاعبين الجزائريين الثلاث.

وقد توج العام الفارط رياض محرز بهذه الجائزة مقابل الموسم الممتاز الذي أداه حيث اكتسح التصويت بنسبة 67% وهذا بعد أن توج قبلها (2015) بنفس الجائزة مع فريق الثعالب.