تنوي السلطات التركية ، تغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة الإماراتية وتسميته "شارع فخر الدين باشا" بالعاصمة أنقرة ، تخليدا لذكرى آخر الأمراء العثمانيين على المدينة المنورة، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".

ونقل ذات المصدر أن رئيس البلدية مصطفى طونا، أصدر تعليمات بإجراء تحضيرات من أجل تغيير اسم "الشارع 613" ليصبح "فخر الدين باشا".

وسيتم تغيير اسم الشارع بموجب قرار يتخذ في أول اجتماع ينعقد لمجلس بلدية أنقرة، وسيجري عقب صدور القرار تعليق لوحة "شارع فخر الدين باشا" في الشارع المذكور.

يأتي هذا بعد الضجة التي أحدثتها تغريدة مسيئة لفخر الدين باشا أعاد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد تغريدها ، حيث أحدثت موجة غاضبة كبيرة بتركيا.

جدير بالذكر أن "فخر الدين باشا" الذي لقبه الإنجليز بـ "نمر الصحراء التركي" دافع عن المدينة المنورة جنبا إلى جنب مع سكانها طوال سنتين و7 أشهر (ما بين 1916 ـ 1919) ضد البريطانيين خلال الحرب العالمية الأولى.