تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في قمة الكلاسيكو
رياضة
23 ديسمبر 2017 () - الخبر أونلاين/ وكالات
نشرت التشكيلة الرسمية التي سيبدأ بها طرفي كلاسيكو الدوري الاسباني لكرة القدم التي ستجمع بين برشلونة وريال مدريد على ارض ملعب السانتياغو بيرنابيو ضمن الجولة ال 17 من عمر الدوري .
حيث سيبدأ برشلونة بالتشكيلة التالية : " تير شتيغن ، جيرارد بيكيه، جوردي البا ، سيرجي روبرتو ، طوماس فيرمايلين ، ايفان راكيتيتش ، سيرجيو بوسكيتش ، اندريس انيستا ، باولينيو ، لويس سواريز وليونيل ميسي ".
اما تشكيلة ريال مدريد على الشكل التالي : " كيلور نافاس ، دانيال كارفخال ، سيرجيو راموس ، رافايل فاران ، مارسيلو ، طوني كروس ،لوكا مودريتش ، كاسيميرو ، كوفاسيتش ، كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما " .