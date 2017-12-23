نشرت التشكيلة الرسمية التي سيبدأ بها طرفي كلاسيكو الدوري الاسباني لكرة القدم التي ستجمع بين برشلونة وريال مدريد على ارض ملعب السانتياغو بيرنابيو ضمن الجولة ال 17 من عمر الدوري .

حيث سيبدأ برشلونة بالتشكيلة التالية : " تير شتيغن ، جيرارد بيكيه، جوردي البا ، سيرجي روبرتو ، طوماس فيرمايلين ، ايفان راكيتيتش ، سيرجيو بوسكيتش ، اندريس انيستا ، باولينيو ، لويس سواريز وليونيل ميسي ".

اما تشكيلة ريال مدريد على الشكل التالي : " كيلور نافاس ، دانيال كارفخال ، سيرجيو راموس ، رافايل فاران ، مارسيلو ، طوني كروس ،لوكا مودريتش ، كاسيميرو ، كوفاسيتش ، كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما " .