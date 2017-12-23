انتشلت، صبيحة اليوم، مصالح الحماية المدنية لدلس، شرق ولاية بومرداس، جثة صياد قضى غرقا بعد انقلاب قارب الصيد الذي كان على متنه رفقة صياد آخر.

و حسب الوحدة الرئيسية للتدخلات لمصالح الحماية المدنية ببومرداس فان الضحية " ع.محمد" 25 سنة قد تم انتشاله من نفس الشاطئ الذي خرج منه، فيما نجا الصياد الثاني الذي كان برفقة الغريق بعد انقلاب قاربهم.

و تدخلت فرق الغطاسين لدلس و زموري و صيادون من دلس لمباشرة عملية بحث واسعة انتهت بالعثور على جثة الغريق في شاطئ المنارة على الساعة العاشرة من صباح اليوم.