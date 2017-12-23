حسم برشلونة مواجهة الـ"كلاسيكو" ضدّ غريمه التقليدي ريال مدريد، بالفوز عليه في معقله "سانتياغو برنابيو" 3-0، في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجّل الأوروغوياني لويس سواريز (54) والأرجنتيني ليونيل ميسي (64 من ركلة جزاء) واليكس فيدال (3+90)، أهداف المباراة التي أكملها ريال بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63، بعد طرد داني كارفاخال لتسبّبه بركلة الجزاء.



وتعقّدت مهمّة ريال وأصبح من الصعب عليه الاحتفاظ باللقب الذي توّج به الموسم الماضي للمرّة الأولى منذ 2012، إذ أصبح متخلّفاً عن غريمه الكتالوني المتصدّر بفارق 14 نقطة مع مباراة مؤجّلة.