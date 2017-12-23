جدد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية تمسك الحزب بمبادئ مؤسسه الراحل حسين آيت أحمد، وذلك خلال إحياء الذكرى الثانية لوفاته .

شارك صباح اليوم مئات المواطنين بقرية آيت أحمد بعين الحمام بتيزي وزو في مراسم إحياء الذكرى الثانية لرحيل المجاهد ومؤسس الأفافاس، حسين آيت أحمد، يتقدمهم نجله يوغرطة، أعضاء الهيئة الرئاسية للحزب ومناضلون ومواطنون قدموا من مختلف مناطق الوطن، كما تداول العديد من مسؤولي الحزب ورفقاء الفقيد الكلمة أجمعوا كلها على ضرورة التمسك بقيم المجاهد حسين آيت أحمد ومواصلة النضال على الدرب الذي رسمه .

وكانت عائلة الراحل حسين آيت أحمد قد نظموا الجمعة "وعدة " كبيرة بمناسبة إحياء الذكرى الثانية لرحيله وذلك بزاوية الشيخ محند أولحسين بمسقط رأسه بقرية آيت أحمد بعين الحمام .