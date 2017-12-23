رد الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم السبت على تصريحات وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل التي عارض فيها، الخيارات التي اعتمدتها حكومة أويحيى للخروج من الأزمة.

وقال اويحيى في جواب على أسئلة الصحفيين حول موضوع اتهام شكيب خليل له بقيادة الجزائر نحو الإفلاس " هو حر، لا يقلقني، أكلفكم بإبلاغه سلامي، أما عن الإفلاس فالمستقبل سيعطي الدليل".

كما أكد الوزير الأول على أهمية التوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات الذي اعتبره "نقلة نوعية هامة" خصوصا وانه تم الحديث عن الشراكة بين القطاعات الاقتصادية العمومية أو الخاصة أو المشتركة "بدون أي عقدة", مضيفا - في رده على شكيب خليل- ان هذا يعد "جواب لبعض الخطب السياسية التي تريد الجمود الاقتصادي للجزائر والتي تنتظر غرق باخرة الاقتصاد الوطني وقت الإعصار".

وبخصوص مضمون الوثيقة قال اويحيى أن ما جاء في الوثيقة هو متضمن في القوانين, خصوصا قانون الخوصصة و الاستثمار والشراكة, "لكن أن تمضى من قبل ممثلي العمال وأرباب العمل والحكومة سيعطي لها نقلة هامة, ما يساهم في إعطاء تحفيز إضافي في وتيرة بناء الاقتصاد الوطني".