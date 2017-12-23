أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني اليوم السبت بعنابة ان مطلب ترسيم إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية في المدرسة الجزائرية "معقول"، ويمكن إستيعابه تدريجيا و المطلوب هو التحضير الجيد لإنفاذه بدل مقاومته و فتح المجال أمام التأويلات و المزايدات التي تضر باللحمة الوطنية .

كما جددت حركة الإصلاح الوطني اليوم خلال ندوة سياسية عقدتها بمقرها الولائي بعنابة، الدعوة إلى تأسيس "مجلس أعلى للتربية والتعليم " يعهد إليه بمسك ملف المنظومة التربوية، يعمل بصفة دائمة على تقييم وترقية منظومتها التعليمية ويستوعب التطورات الحاصلة في المجتمع لوضع حد للتراشق المتبادل ومحاولات التسييس وتنأى بالمنظومة التربوية عن السجالات والمزايدات الإيديولوجية.

كما اقترح رئيس الحزب خفض عدد اللغات الأجنبية الإجبارية إلى لغة واحدة يختارها التلميذ بمشاركة أولياءه و حسب رغبته و قدرته مستقبلا .