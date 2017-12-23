شارك الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء الجمعة ديسمبر 2017 في عاصمة النيجر نيامي في عشاء ميلادي مع مئات الجنود الفرنسيين المنتشرين لمكافحة الجماعات الجهادية في منطقة الساحل في إطار عملية برخان.

وصل ماكرون إلى نيامي وكان في استقباله نظيره النيجري محمدو ايسوفو قبل توجهه الى قاعدة قوة برخان الموجودة في المطار. ثم تناول ماكرون مع عناصر من عملية برخان عشاء ميلاديا أعده كبير الطهاة في قصر الإليزيه.

وقال الرئيس الفرنسي الشاب مخاطبا جنود بلاده "أنا فخور بكم، فرنسا فخورة بكم فرنسا تنعي قتلاها، تعتني بجراحها وفخورة بابنائها الذين يحاربون لحمايتها".

وأوضح ماكرون أن عملية برخان ستستمر "بهدف تحقيق انتصارات واضحة وهامة ضد العدو".

وبعد زيارة مدينة غاو في شمال مالي وواغادوغو عاصمة بوركينا فاسو وابيدجان عاصمة ساحل العاج، تعكس هذه الزيارة القصيرة التي تستمر عشرين ساعة لنيامي الاولوية التي يعطيها ماكرون لارساء الاستقرار في غرب افريقيا.

وتعد القاعدة الفرنسية في نيامي والتي تضم 500 فرد وطائرات ميراج 2000 وطائرات مسيّرة المركز الجوي الرئيسي لقوة برخان.

وعملية برخان هي اكبر عملية عسكرية خارجية لفرنسا إذ يشارك فيها اربعة الاف جندي فرنسي ينتشرون في خمس دول هي مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا.

ويجري ماكرون ونظيره النيجري السبت ديسمبر 2017 محادثات في قصر الرئاسة في نيامي.