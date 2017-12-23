تمكن عناصر حرس الحدود بالقطاع العملياتي لجنوب تندوف, أمس الجمعة, من ضبط أزيد من 240 كيلوغرام من الكيف المعالج, في حين تم إلقاء القبض على 6 تجار مخدرات ببشار من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني, حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, ضبط عناصر حرس الحدود بالقطاع العملياتي جنوب تندوف/الناحية العسكرية 3, يوم 22 ديسمبر 2017, كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر ب 248 كيلوغرام".

وفي نفس السياق, "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني, ببشار/ ن.ع.3, ستة (06) تجار مخدرات وحجزت سيارتين (02) و392 قرص مهلوس".