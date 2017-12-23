انهزم المنتخب الوطني الجزائري للرغبي أمام نظيره المغربي بنتيجة (13-20), الشوط الأول (6-3) لحساب اليوم الثالث والأخير لدورة البلدان الثلاثة للمغرب العربي, اليوم السبت, بمدينة وجدة المغربية التي احتضنت المنافسة من 17 إلى 23 ديسمبر بمشاركة بلدان الجزائر والمغرب وتونس.

بهذا الفوز ينهي المنتخب المغربي الدورة بدون هزيمة, مفتكّا بالمناسبة لقب الطبعة الثانية أمام على التوالي الجزائر (ثانية), بينما جاءت تونس في المركز الثالث.

للتذكير, فازت الجزائر على تونس لحساب اليوم الثاني للدورة التي جرت يوم الأربعاء الفارط بنتيجة (36-13).

النتائج الفنية للدورة:

المغرب - تونس 17-16

الجزائر - تونس 36-13

الجزائر - المغرب 13-20 .