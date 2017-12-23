أفادت بيانات رسمية بأن المكسيك سجلت هذا العام أعلى معدل لجرائم القتل منذ بدء تسجيل الجرائم مما يوجه ضربة لتعهد الرئيس إنريكي بينيا نييتو باحتواء عنف العصابات في ظل استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية العام القادم.



وأظهرت الأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية أن عدد التحقيقات في جرائم القتل بلغ 23101 في أول 11 شهرا من العام ليتجاوز العدد الإجمالي المسجل في عام 2011 والذي بلغ 22409.



وتعود الأرقام إلى عام 1997.

وتولى بينيا نييتو السلطة في ديسمبر 2012 متعهدا باحتواء العنف الذي تصاعد خلال حكم سلفه فيليب كالديرون. وتمكن من تقليص معدل الجريمة خلال أول عامين له في الحكم لكن المعدل ارتفع على نحو مطرد منذ ذلك الحين.



وبلغ معدل جرائم القتل 18.7 لكل 100 ألف من عدد السكان.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة المستخدمة في قاعدة بيانات البنك الدولي فإن معدل جرائم القتل في البرازيل وكولومبيا بلغ 27 لكل 100 ألف ساكن وفنزويلا 57 وهندوراس 64 والسلفادور 109 في عام 2015 وهو أخر عام كانت فيه البيانات متاحة.



ويبلغ هذا المعدل في الولايات المتحدة خمسة قتلى لكل 100 ألف شخص.