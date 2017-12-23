في وقت فاجأ الوزير الأول أحمد أويحيى الفرنسيين في قلب عاصمتهم باريس يوم 7 ديسمبر الجاري، عندما أصر على إلقاء خطابه في اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين باللغة العربية، راح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد يخاطب المشاركين في اجتماع الثلاثية، أمس بدار الشعب للتوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، باللغة الفرنسية، ما جعل الكثير من المدعوين والمشاركين يتساءلون لماذا لم يتحدث سيدي السعيد بالأمازيغية التي هي لغة وطنية ورسمية مثل العربية.



