فاجأت منتخبة من المجلس الشعبي الولائي ببشار بقولها إنها “ليست امرأة”، وهذا التصريح على غرابته أحدث هزة وسط المنتخبين بعدما تحول لحديث الساعة.

وكل ما في الأمر أن منتخبا طلب من زميلته الالتحاق به بعد أن أقسم هو على المصحف وحنث في يمينه، وقرر تدعيم الجناح الثاني على حساب توجهات الحزب الذي أوصله إلى عضوية المجلس الولائي، وكان هذا المنتخَب قد خاض بمقدمات جميلة لإقناع زميلته بدعم الجناح الثاني، وتعهد لها بالتنازل عن رئاسة اللجنة التي حصل عليها بعد أن خان ثقة زملائه وتراجع عن القسم الذي أداه على المصحف، إلا أنها ردت عليه ردا مختصرا قائلة “أنا لست امرأة”.