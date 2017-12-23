توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن المعاناة، مما يعرف بالحموضة المزمنة، عند كبار السن، من شأنه أن يرفع من احتمالات الإصابة بسرطان المخ والرقبة. وأجريت الأبحاث في جامعة واشنطن الأمريكية على قرابة 28 ألف أمريكي تجاوزت أعمارهم الـ65 عاما ممن عانوا مخاطر متزايدة للحموضة المزمنة، وتم تقييم ارتباط تاريخ الارتداد المعدي المعوي - وهو مصطلح سريري لحرقة المعدة المزمنة - والمرتبط بقرابة ثلاثة أضعاف احتمالات تطور سرطان الحنجرة ونحو 2.5 ضعف لسرطان البلعوم ونحو 40 بالمائة من فرصة للإصابة بسرطان الجيوب الأنفية. ووفقا للباحثين القائمين على هذه الدراسة، فإن سرطان المخ والرقبة يسببان أكثر من 360 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء العالم كل عام. وقال أحد أطباء الجهاز الهضمي إن “النتائج مثيرة للدهشة نظرا لما هو معروف عن تأثير ارتداد الحمض على الأنسجة الحساسة”. وفي الوقت الذي توصلت فيه الدراسة إلى وجود ارتباط بين مرض ارتجاع المريء وسرطان المخ والرقبة.





