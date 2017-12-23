

كشف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنلوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي, عبد الحفيظ أوراغ, يوم السبت بالجزائر العاصمة, وقف التمويل عن 300 مخبر للبحث بسبب تقديمها "حصيلة سلبية" لنشاطها خلال السنوات الماضية.



وأوضح المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنلوجي أنه "تم منح فرصة لهذه المخابر قصد تحسين نتائجها في فترة لا تتجاوز العامين وذلك بمواردها الخاصة ودون تمويل", مشيرا إلى أن "عملية التقييم المقبلة ستكون وفق معايير عالمية تستعملها الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية, وعددها 120 معيار, هدفها قياس مدى إسهام برنامج البحث في التطوير التكنلوجي والاقتصادي".



وفي مداخلة له بمناسبة انعقاد دورة المجلس, أعلن أوراغ عن قيام مصالح وزارة التعليم العالي خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2016 بعملية تقييم دقيقة لـ 1207 مخبر بحث, مشيرا إلى أن نسبة 70 بالمائة من هذه المخابر قدمت "حصيلة إيجابية" عن نشاطها.



وقدم ذات المسؤول "تقييما إيجابيا" لتطور البحث العلمي خلال سنة 2016, مؤكدا "احتلال الجزائر للمرتبة الثانية عالميا من حيث تطور عدد المنشورات العلمية التي تخص نسبة 91 بالمائة منها بميدان العلوم والتكنلوجيا".



وأشار إلى "احتلال جامعة سيدي بلعباس المرتبة 617 في الترتيب السنوي للجامعات", معتبرا أن "هذه المرتبة مشرفة بالنسبة للجامعات الحكومية" وأنه "لا يمكن المقارنة بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة التي تحصل على تمويلات ضخمة".