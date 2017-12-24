كشفت دراسة طبية حديثة، أهمية تناول الرضع للبيض من أجل تعزيز نمو وظائف المخ لديهم، مبرزة أهمية تناول بيضة واحدة يوميا لمدة 6 أشهر من أجل زيادة مستويات مادة "الكولين" الغذائية المساهمة بصورة مباشرة في تحسين صحة وظائف المخ.

وذكرت أستاذة طب الأطفال بكلية طب جامعة واشنطن، الدكتورة لورا إنوتي، أنه مثل الحليب أو البذور، يعمل البيض على توفير الأحماض الدهنية الأساسية والبروتينات خاصة بروتين (الكولين) وفيتامينات (أ، ب -12)، وعنصر السيلينيوم، والمواد الغذائية الهامة الأخرى وكلها عناصر هامة لنمو السليم لوظائف مخ الطفل.

وخلال الدراسة، قام الباحثون بمتابعة تحاليل 163 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 - 9 أشهر من إكوادور في عام 2015، ومن بين الرضع, تم تغذية 80 منهم ببيضة واحدة

يوميا لمدة ستة أشهر, في حين لم يعط الباقون أي شيء, وتم تقييم مستويات الفيتامين والمعادن من خلال اختبارات الدم.

وكشفت النتائج أن الأطفال الذين يتناولون البيض لديهم مستويات أعلى بكثير من (الكولين) وحمض (أوميغا 3) الدهني, وكلاهما يلعب دورا حيويا في نمو الدماغ ووظيفته.