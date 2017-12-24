أوضح محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، أمس السبت، على هامش اجتماع الثلاثية للتوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات أن بنك الجزائر الخارجي سيقوم بفتح 5 وكالات في مدن فرنسية تم اختيارها وفقا للكثافة السكانية للجالية الجزائري، وهذا ابتداء من سنة 2018.

و من بين هذه المدن الخمسة ، ذكر محافظ بنك الجزائر باريس و ليون ومرسيليا. ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الانتظار، فسبق وأن أظهرت السلطات نيتها في فتح فروع بنكية لبنوك جزائرية في الخارج من أجل امتصاص التحويلات المالية للجالية، التي تمر كلها عبر السوق السوداء.