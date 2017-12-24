نقلت الصحيفة المحلية الفرنسية "لو دوفين" أن أحد موظفي القنصلية الجزائرية في مدينة غرونوبل بفرنسا، اكتشف مؤخرا أنه غير مصرح به لمصالح التأمين والضمان الاجتماعي، منذ التحاقه بوظيفته منذ ثلاث سنوات.

وحسب الصحيفة ، فإن الشاب الموظف كتقني في الإعلام الآلي اكتشف بأنه غير مصرح به لدى المركز الفرنسي للضمان الاجتماعي ، رغم توظيفه منذ 15 اكتوبر 2014 كمستخدم في أحد مكاتب القنصلية مقابل 1645 أورو شهريا.

و تفاجأ هذا الشاب بتخفيض مرتبه من 1600 أورو إلى 1200 أورو دون علمه، ومن دون أن ترده أي تفسيرات عن اسباب تخفيض المرتب، رغم ما ينص عليه قانون العمل الذي يوجب موافقة مسبقة من الموظف في أي تعديل يُجرى على عقد العمل.

وتدهورت الأمور أكثر في نوفمبر 2016 حين انقطع عن الموظف راتبه ، وتم منعه من مزاولة عمله، و جرى تجاهله بعد ان طلب الوثائق اللازمة للحصول على مستحقاته، وهو ما اضطره إلى الاتصال بالمركز للضمان الاجتماعي الذي أعلمه بأنه لا يوجد أي تصريح بتوظيفه.

من جانبه، علّق القنصل الجزائري حول القضية قائلا " هذا الرجل أراد إحالة القضية على العدالة، فلندع العدالة تقوم بعملها"، وفقا لذات الصحيفة.