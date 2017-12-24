أطلقت وزارة التربية الوطنية حملة تحسيسية ضد خطورة الألعاب الالكترونية، لاسيما خطورة "لعبة الحوت الأزرق"، حسبما أعلنته الوزيرة التربية في بيان اليوم الأحد.

وأوضحت نورية بن غبريت "مباشرة مع بداية الفصل الثاني سيقدم في اطار الحملة دروسا حول الأبعاد السلبية لسوء استعمال الانترنت في جميع الأطوار "الابتدائي، المتوسط والثانوي"، ويكون هذا الدرس خلال الأسبوع الأول من الفصل الثاني في الفترة الممتدة من يوم 7 إلى 11 جانفي.