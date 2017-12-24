أطلقت وزارة التربية الوطنية حملة تحسيسية ضد خطورة الألعاب الإلكترونية، لاسيما خطورة "لعبة الحوت الأزرق"، حسبما أعلنته وزيرة التربية الوطنية في بيان اليوم الأحد.

وأوضحت نورية بن غبريط "مباشرة مع بداية الفصل الثاني سيقدم في إطار الحملة دروسا حول الأبعاد السلبية لسوء استعمال الأنترنت في جميع الأطوار "الابتدائي، المتوسط والثانوي"، ويكون هذا الدرس خلال الأسبوع الأول من الفصل الثاني في الفترة الممتدة من يوم 7 إلى 11 جانفي.