قُتل 200 شخص على الأقل ، فيما نزح 70 ألفا من ديارهم جراء العاصفة الاستوائية " تمبين" التي اجتاحت جزيرة مينداناو جنوب الفلبين، خلال اليومين الماضيين، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقال متحدث باسم الشرطة في مينداناو مشيرا إلى عدد القتلى: "العدد يمكن أن يزيد مع استمرارنا في تلقي بلاغات من الميدان مع تحسن الطقس.

وتابع قائلا :"بدأنا نعيد بشكل تدريجي الكهرباء والاتصالات في المناطق المنكوبة".

من جانبها، أوضحت وكالة الأرصاد الوطنية الأحد أن العاصفة تحولت إلى إعصار برياح بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة وهي تتحرك بعيدا عن الفلبين.

فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بيان أن المنظمة الدولية مستعدة لتقديم يد العون للفلبين.

هذا، وتستمر عمليات الإنقاذ والبحث عن الناجين، اليوم الأحد، بعد العاصفة التي تسببت في سيول وانهيارات طينية.

يأتي هذا فيما قضى 37 شخصا في حريق بمركز تجاري في مدينة دافاو جنوب البلاد.