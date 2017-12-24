دمرت مفرزة للجيش الوطني أمس السبت بولاية المدية أربعة مخابئ للإرهابيين تحوي مواد تدخل في صناعة المتفجرات حسب ما أفاد به بيان اليوم الأحد لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بالمدية بالناحية العسكرية الأولى أمس السبت 23 ديسمبر 2017 كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ودمرت أربعة مخابئ للإرهابيين تحوي مواد تدخل في صناعة المتفجرات".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من أم البواقي وبجاية خمسة أشخاص بحوزتهم ثلاث أسلحة نارية وكمية من الذخيرة في حين ضبطوا أربعة عشر قنطارا من مادة التبغ بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة. كما تم توقيف مروج مخدرات بحوزته 490 قرص مهلوس بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية -يضيف ذات البيان-.