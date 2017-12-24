قررت إدارة نادي موناكو الفرنسي (الرابطة الاولى لكرة القدم) التخلي عن الدولي الجزائري رشيد غزال خلال فترة التحويلات الشتوية القادمة "الميركاتو", حسب ما أوردته مواقع رياضية محلية اليوم الاحد.

وكشف موقع "فوت 01" نقلا عن تقارير صحفية فرنسية بأن إدارة نادي الإمارة قد قررت الاستغناء عن خدمات الدولي الجزائري. كما افاد المصدر نفسه بأن المدرب البرتغالي للنادي الفرنسي, ليوناردو جارديم, "لم يقتنع بما قدمه خريج أكاديمية ليون خلال الستة أشهر الاولى له مع الفريق الاحمر والابيض".

ولم يتمكن غزال (25 سنة) من فرض نفسه مع بطل فرنسا على الرغم من الفرص التي أتيحت له, حيث اكتفى بتسجيل هدف وحيد و مرر كرتين حاسمتين. وانضم اللاعب الجزائري الى موناكو في الصائفة الماضية قادما من نادي ليون بعقد مدته اربعة مواسم.