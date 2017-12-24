أصيب ثمانية أشخاص في هجوم نفذه رجل بسلاح أبيض بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وفقا لما نقلته مصادر إعلامية محلية.

وحسب ذات المصادر، هاجم رجل مسلح بآلة حادة مواطنين عزل في جادة كانوجا بارك في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، قبل أن يتم إطلاق الرصاص عليه من قبل الشرطة وقتله، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى لوس أنجلوس.

وتعود الحادثة بعد اعتقال عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في وقت سابق من هذا الأسبوع جنديا سابقا في البحرية يدعى هارون جيمسون الذي ينحدر من سان فرانسيسكو ولاية كاليفورنيا.

وتم اعتقال هارون آنذاك، على خلفية خطط مزعومة لشن "هجوم إرهابي" في يوم عيد الميلاد.