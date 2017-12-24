كشف وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة, أنه سيتم التوقيع في أقرب وقت ممكن على اتفاقيتين بين الجزائر واليابان تتعلق ب"عدم الازدواج الضريبي" وأخرى "لضمان الاستثمارات" بين البلدين، تهدف لتسهيل إجراءات الاستثمار لرجال الأعمال اليابانيين والجزائريين وهذا حسب ما وردته وكالة الأنباء الجزائرية .

بعد أن قام الطرفان بتقييم شامل للتعاون الثنائي، قدم الوزير مساهل بالمناسبة عرضا للمسؤول الياباني عن كل التسهيلات التي تقدمها الجزائر للمستثمرين الأجانب، مذكرا أن الجزائر واليابان يحتفلان هذه السنة بالذكرى الـ 55 لتأسيس علاقاتهما الدبلوماسية.