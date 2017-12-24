دعا وزير الاتصال جمال كعوان اليوم الأحد بوهران، الصحفيين ومديري الصحف إلى "تطوير الأداء الإعلامي لجذب القراء والمعلنين".

كما دعا الوزير خلال منتدى المواطنين الذي تنظمه جريدة "منبر الغرب"، ملاك الجرائد إلى "منح أجور محترمة للصحفيين لأنه لا توجد كرامة الصحافة بدون كرامة الصحفي".

وأبرز كعوان أن "الدعم العمومي للصحافة لن يتوقف غير أنه لن يكون كما كان عليه في السابق وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي مست الجزائر ومختلف القطاعات".

وأضاف في ذات السياق أن "دعم الدولة للصحافة لم يتوقف وحتى في الإشهار العمومي الذي كان دعما دائما للصحافة" مشيرا إلى أنه "بدون هذا الدعم الدائم للدولة ربما كان سيؤدي إلى غلق الصحف".

وقال وزير الاتصال "نحن لا نفرق بين الصحافة العمومية والخاصة والسلطات العمومية دعمت الصحافة وكذا إنشاء صحافة خاصة بدون انقطاع" مشيرا إلى أن "الصحافة الخاصة التي أنشأت في السنوات التسعينيات من القرن الماضي بمساهمة وإعانة من الدولة كانت لها سلسلة من الامتيازات منها الإعفاءات الضريبية وشبه الضريبية والمقرات وتسبيقات عن الأجور وكذا تسبيقات مالية بخصوص الإشهار".

وأفاد الوزير أن "هناك صندوق دعم الصحافة وهو حاليا في طور الانجاز ولكن لا تنتظرون بحبوحة جديدة فهو أداة دعم" مضيفا أن "المسؤول على تسيير الصحف هو مالكها والعمال وليست الدولة مسؤولة على ازدهار وغلق الجريدة".

وأوضح جمال كعوان أن "دعم الطبع لم يتغير منذ السنوات التسعينيات من القرن الماضي وهو نوع من الدعم غير المباشر".