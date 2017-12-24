أكد المستشار الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ميلاد الساعدي ،اليوم الاحد، أن حوالي 700 ألف مهاجر غير شرعي يتواجدون حاليا في البلاد.

وقال ان "جميع المهاجرين يحلمون بالوصول إلى أوروبا بأي ثمن"، مضيفا أن سلطات بلاده تمكنت منذ بداية العام الجاري،ب"التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، من ترحيل 13 ألف أجنبي وصلوا الأراضي الليبية بطريقة غير قانونية".

وأضاف الساعدي أن الدول العربية والإفريقية في مقدمة الدول التي تتعاون مع الجهاز الليبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مضيفا أن 265 مهاجرا سيتم ترحيلهم إلى المملكة المغربية الأسبوع القادم.

من جهة دعت حكومة الوفاق الوطني الليبية، المنظمات الدولية إلى تقاسم الأعباء الصحية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى أراضيها لعبور البحر المتوسط.

وعقد مسؤولون بوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمس السبت ،اجتماعا مع ممثلي منظمات دولية بهدف مناقشة خطة لتقديم الدعم الصحي للمهاجرين غير الشرعيين وتقاسم أعباء الخدمات المقدمة لهم مع ليبيا. وحضر الاجتماع ممثلون عن اللجنة الدولية للإغاثة،والمنظمة الدولية للهجرة، والهيئة الطبية الدولية.

وتعد ليبيا من أكبر دول على مستوى العالم لعبور المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر سواحلها.