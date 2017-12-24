أفاد بيان لخلية الاتصال لولاية تيزي وزو ، زوال أمس الأحد ، أن مصالح الولاية قد قامت ليلة الجمعة إلى السبت بترحيل 290 رعية من النيجر يقيمون بالمنطقة بطريقة غير شرعية إلى بلدهم.

و حسب ذات الوثيقة، تطلبت عملية ترحيل هؤلاء الرعايا الأفارقة إلى بلادهم تخصيص 7 حافلات لنقلهم إلى ولاية تمنراست، مدعمة بشاحنة نصف مقطورة لحمل ثيابهم و لوازمهم، إضافة إلى شاحنة تبريد لنقل المواد الغذائية ( 1200 عدة طعام) و سيارة إسعاف مجهزة ومرفوقة بطاقم طبي.

كما أشار البيان إلى أن أعضاء من الهلال الأحمر الجزائري و متطوعين رافقوا المهاجرين خلال عملية الترحيل ، حيث كانوا ضمن الوفد المتنقل إلى ولاية تمنراست.