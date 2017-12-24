ترحيل 290 مهاجر غير شرعي إلى النيجر

أخبار الوطن
24 ديسمبر 2017 () - علي رايح
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أفاد بيان لخلية الإتصال لولاية تيزي وزو ، زوال أمس الأحد ، أن مصالح الولاية قد قامت ليلة الجمعة للسبت بترحيل 290 رعية من النيجر  يقيمون  بالمنطقة بطريقة غير شرعية إلى بلدهم.

 و حسب ذات الوثيقة،  تطلبت عملية ترحيل هؤلاء الرعاية الأفارقة إلى بلادهم  تخصيص 7 حافلات لنقلهم إلى ولاية تمنراست، مدعمة بشاحنة نصف مقطورة لحمل ثيابهم و لوازمهم،  إضافة إلى  شاحنة تبريد لنقل المواد الغذائية ( 1200 عدة طعام) و سيارة إسعاف مجهزة ومرفوقة بطاقم طبي.

كما أشار البيان إلى  أن أعضاء من الهلال الأحمر الجزائري و متطوعين رافقوا المهاجرين خلال عملية الترحيل ، حيث كانوا ضمن الوفد المتنقل إلى ولاية تمنراست.

 

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