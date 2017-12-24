لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح إثر حادث مرور وقع اليوم الأحد بالقرب من تيميمون بولاية أدرار، حسبما علم من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

ووقع الحادث في شطر الطريق الوطني رقم 51 الرابط بين بلديتي تيميمون وأوقروت إثر اصطدام عنيف بين سيارة رباعية الدفع و أخرى سياحية عقب تجاوز خطير لأحد سائقي المركبتين، مما خلف ثلاثة قتلى في عين المكان وجرح اثنين آخرين، حسب ذات المصدر.

وتم إجلاء جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيميمون الذي نقل إليه أيضا الجريحان فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.