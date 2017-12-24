تمكنت كتيبة الدرك الوطني بالرويبة من توقيف شبكة إجرامية مختصة في استخراج ونهب رمال البحر على مستوى شواطئ بلدية الرغاية وتوقيف ثمانية أشخاص من بينهم قاصران, حسبما جاء في بيان اليوم الأحد لخلية الاتصال والعلاقات العامة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر.

وأفاد البيان أنه تم توقيف شبكة إجرامية مختصة في استخراج ونهب رمال البحر على مستوى شواطئ بلدية الرغاية حيث بعد تتبع وترصد تحركات أفراد الشبكة تمت مباغتتهم. وأفضت العملية إلى توقيف 8 أشخاص من بينهم قاصران مع حجز شاحنتين مهيأتين لنقل الرمال وسيارة نفعية كانت تستعمل لغرض تأمين المسالك قصد الإفلات من مراقبة مصالح الأمن.

وأوضح البيان أنه تم خلال نفس العملية حجز أربعة 04 (بغال) تم تزويدها بصهاريج حديدية تستعمل لتسهيل عملية استخراج الرمال وأيضا استرجاع كمية معتبرة من رمال البحر قدرت بـ: 620 كيسا من وزن 50 كلغ.

وأشار البيان إلى أن أطراف القضية سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية بعد استكمال إجراءات التحقيق لتورطهم في جنحة استخراج ونهب رمال البحر بدون رخصة وإلحاق أضرار بمحيط البحر .