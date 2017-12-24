علقت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا على القرار الذي أثار جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، عندما منعت شركة طيران الإمارات، الجمعة 22 ديسمبر، نساء تونس من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبي، دون تقديم أسباب.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، في تغريدة على تويتر: "تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وفِي الإمارات حيث نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صِمَام الأمان، ولنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة".

وكانت وكالة تونس الرسمية للأنباء عن مساعد رئيس الرحلة، الذي لم تذكر اسمه، أن هناك "تعليمات تقضي بعدم قبول أي امرأة تونسية على متن خطوط الشركة في اتجاه الإمارات باستثناء المتحصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية، دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات".

وذكرت تقارير صحفية تونسية أن الفوضى عمّت صفوف المسافرات أمام مكتب التسجيل التابع لشركة الطيران الإماراتية بسبب غياب معلومات عن أسباب المنع وإمكانية استرجاع الأموال، ثم تقدمت الخارجية التونسية باستفسار لدى السلطات الإماراتية حول الأسباب قبل أن تعلن الشركة تراجعها عن القرار.