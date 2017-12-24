قال رئيسا تركيا والسودان يوم الأحد في مؤتمر صحفي بعد أول زيارة لزعيم تركي إلى السودان إن البلدين اتفقا على إنشاء ”مجلس التعاون الاستراتيجي“ بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بينهما.

ويأمل البلدان في زيادة التبادل التجاري تدريجيا إلى عشرة مليارات دولار سنويا من 500 مليون دولار حاليا.

ووقع البلدان 12 اتفاقا تشمل التعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية والزراعية.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب إلى دولة مستقلة في العام 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع انتاج البلاد من النفط الخام.

وعززت تركيا في السنوات الأخيرة استثماراتها في السودان.