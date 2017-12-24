تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لمثول الفتاة الفلسطينية عهد التميمي أمام محكمة في إسرائيل.

وأظهر الشريط عهد وهي مكبلة، تقتادها شرطية إسرائيلية، وتجلسها على مقاعد المتهمين.

وسمع صوت امرأة من خلف الكاميرا تخاطب الفتاة الفلسطينية: "عهد .. كلمة واحدة.. أنت منيحة؟". فردت الفتاة بهز رأسها تشير إلى أنها بخير.

يذكر أن الابتسامة لم تفارق الفتاة الفلسطينية "عهد"، والتي تتهمها إسرائيل بالاعتداء على جندي من قواتها.

وكانت عهد انهالت بالضرب على جندي إسرائيلي بالركل ووجهت له صفعة على وجهه أثناء قيام قوة إسرائيلية بمحاولة اقتحام منزل أهلها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.