أعلنت وزارة النقل التونسية أنها قررت تعليق رحلات شركة طيران الإمارات من وإلى تونس إلى حين "إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية". وذلك بعد إجراءات اتخذتها الشركة عرقلت سفر التونسيات على متن طائراتها.





وذكرت الوزارة على فايسبوك أنها قررت "تعليق رحلات الإمارات إلى تونس إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل الرحلات طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية".





وأعلنت الحكومة الإماراتية الأحد أن تأخير صعود تونسيات على متن رحلات متوجهة إلى دبي خلال الأيام الماضية مرده "معلومات أمنية".