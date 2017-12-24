أعلنت وزارة النقل التونسية أنها قررت تعليق رحلات شركة طيران الإمارات من وإلى تونس إلى حين "إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية". وذلك بعد إجراءات اتخذتها الشركة عرقلت سفر التونسيات على متن طائراتها.



قررت السلطات التونسية الأحد تعليق رحلات شركة طيران الإمارات "من وإلى تونس" ردا على إجراء استهدف سفر التونسيات على متن رحلات متوجهة إلى دولة الإمارات خلال الأيام الماضية.



وذكرت وزارة النقل على فيس بوك أنها قررت "تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية".



وأعلنت الحكومة الإماراتية الأحد أن تأخير صعود تونسيات على متن رحلات متوجهة إلى الإمارات خلال الأيام الماضية مرده "معلومة أمنية".