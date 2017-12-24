أكدت رئيسة سويسرا، دوريس ليوتار، أنها لا تستبعد إمكانية إجراء استفتاء حول علاقات بلادها مع الاتحاد الأوروبي.



وقالت ليوتار، خلال مقابلة مع صحيفة Sonntags Blick: "الطريق الثنائي مهم ويتطور.. ولذلك، يجب أن نوضح علاقاتنا مع أوروبا.. نحن بحاجة إلى معرفة في أي اتجاه نذهب.. (في هذه الحالة) سيكون التصويت الرئيسي مفيدا".



وفي الوقت نفسه، أشارت الرئيسة السويسرية، إلى أنه لا يوجد في الوقت الراهن بديل عن الاتحاد الأوروبي، قائلة: " أنا أفهم الشكوك حول الاتحاد الأوروبي.. إن الاتحاد ليس جيدا جدا.. لكننا ما زلنا لا نملك بديلا (عنه) نظرا لأن ثلثي حجم تجارتنا يتم مع الاتحاد الأوروبي".



